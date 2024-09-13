Galatasaray, milli oyuncu Halil Dervişoğlu'nun Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ya kiralandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/BUiUFMkNpN— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 13, 2024