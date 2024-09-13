Son dakika spor haberi: Transfer sezonunu hızlı geçiren Galatasaray'da bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılı ekip, Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ya kiraladı. İşte detaylar...

Galatasaray, milli oyuncu Halil Dervişoğlu'nun Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ya kiralandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.