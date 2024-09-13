Transfer döneminin son anlarında vites yükselten Galatasaray, Roland Sallai'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, yıldız ismin sözleşme detaylarını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Roland Sallai ve kulübü Sport-Club Freiburg e.V. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6.000.000 euro transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 4 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.500.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.