Galatasaray Daikin, Balkan Kupası son maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla CEV Challenge Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Balkan Kupası'nda şampiyonun belli olacağı Galatasaray Daikin - PAOK maçı Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynandı. Rakbini 25-17, 25-21 ve 25-20'lik setler sonucu 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 3 maçını da kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Balkan Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda mücadele edecek. Galatasaray, CEV Challenge Kupası'nın ilk turunda bir başka Yunanistan temsilcisi AO Thiras ile karşı karşıya gelecek.