GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan flaş Oshimhen kararı! Rizespor maçında oynayacak mı?

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan flaş Oshimhen kararı! Rizespor maçında oynayacak mı?

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un ise kritik maçta yeni transfer Osimhen'i oynatıp oynatmayacağı merak ediliyordu. 50 yaşındaki çalıştırıcı, Osimhen hakkındaki kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2024- 10:06 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024- 10:16