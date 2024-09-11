Galatasaray'dan şaşırtan transfer! Almanya'dan eski Fenerbahçeli geliyor

Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Roma'dan Nicola Zalewski'yi kadrosuna katmak üzere olan Cimbom'dan flaş bir hamle daha geldi. Sarı kırmızılıların, Fenerbahçe'nin eski yıldızı için devreye girdiği ve transferi bitirmeye çalıştığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2024- 09:26