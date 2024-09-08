TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan olay hamle! Casemiro olmayınca o yıldız için devrede
Transfer sezonunun kapanmasına kısa bir süre kala oyuncu arayşlarını hızlandıran Galatasaray, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Orta saha hattına bir takviye daha yapıp rotasyonlu bir kurgu oluşturmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Manchester United'ın yıldız futbolcusu Casemiro'dan istediği haberi alamayınca gözünü Arsenal'in yıldızına dikti. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 08.09.2024- 18:45