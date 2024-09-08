Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan olay hamle! Casemiro olmayınca o yıldız için devrede

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan olay hamle! Casemiro olmayınca o yıldız için devrede Transfer sezonunun kapanmasına kısa bir süre kala oyuncu arayşlarını hızlandıran Galatasaray, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Orta saha hattına bir takviye daha yapıp rotasyonlu bir kurgu oluşturmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Manchester United'ın yıldız futbolcusu Casemiro'dan istediği haberi alamayınca gözünü Arsenal'in yıldızına dikti. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2024- 18:45









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Trendyol Süper Lig'e namağlup bir başlangıç yapan Galatasaray, son şampiyon ünvanını korumak ve UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşmak için transfer döneminde iddialı hamleler yapıyor.

Sarı kırmızılılar en son dünyaca ünlü yıldız oyuncu Victor Osimhen'i bu sezon için renklerine bağladığını taraftarlarına müjdelemiş ve başarılı sonuçlanan bu transfer operasyonu ile büyük ses getirmişti.