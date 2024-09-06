Icardi ve Osimhen'in sağlıklı olduğu senaryoda Barış'a sadece forvetin arkasında yer kalıyor. Sara'nın orta ikiliye çekilebileceği denklemde genç oyuncu o bölgeye adapte edilebilir. Fakat asıl pozisyonu kanat olan yıldızın buna alışması zaman alabilir.