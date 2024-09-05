Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı. Sarı kırmızılılarda Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu listede yer almadı.
İŞTE O LİSTE:
Kaleci: Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç
Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı
Orta saha: Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira
Forvet: Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz