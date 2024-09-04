Son dakika spor haberi: 100 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, Napoli'den Galatasaray'a 1 yıllığına kiralandı. Öte yandan İtalyan ekibi, 25 yaşındaki forvet oyuncusu sözleşme uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını da açıkladı. İşte detaylar...

İtalya Serie A ekibi Napoli'den Galatasaray'a 1 yıllık kiralık olarak transfer olan Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulüp tarafından resmen duyuruldu.

Sarı-kırm��zılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü Napoli ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 avro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

Öte yandan futbolcunun kulübü Napoli'de Osimhen'in Galatasaray'a kiralandığını ve Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatılması için anlaşma sağlandığını duyurdu.

İŞTE NAPOLI'DEN YAPILAN AÇIKLAMA: