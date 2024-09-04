İtalya Serie A ekibi Napoli'den Galatasaray'a 1 yıllık kiralık olarak transfer olan Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulüp tarafından resmen duyuruldu.
Sarı-kırm��zılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü Napoli ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 avro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.
Öte yandan futbolcunun kulübü Napoli'de Osimhen'in Galatasaray'a kiralandığını ve Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatılması için anlaşma sağlandığını duyurdu.
İŞTE NAPOLI'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2025, le prestazioni sportive del calciatore Victor Osimhen al Galatasaray. Contestualmente, il Club ha raggiunto con il tesserato un accordo per un'opzione, a proprio favore, di rinnovo contrattuale…— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 4, 2024