Son dakika spor haberi: Transferin hızlı takımlarından Galatasaray'da arka arkaya sıcak gelişmeler yaşanıyor. Orta saha transferi için Adrien Rabiot'tan vazgeçmeyen sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu için son bir teklif yaptı. İşte Galatasaray'ın Rabiot'a önerdiği yıllık maaş...

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala arka arkaya transferlerini açıklayan Galatasaray'da flaş bir gelişme daha yaşandı.

Orta saha hattı için daha öncede gündeme gelen Fransız futbolcu Adrien Rabiot'tan vazgeçmeyen sarı-kırmızılı ekip, 29 yaşındaki fubolcu için son bir teklif daha yaptı.

Galatasaray, futbolcuya yıllık 8.5 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası önerdi.