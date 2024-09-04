Okan Buruk'un yeni prensi olacaktı! Galatasaray'a transferde kötü haber

Transfer döneminin son günlerine girilirken kadroya flaş takviyeler yapmaya devam eden Galatasaray'da orta saha mevkisi için arayışlar sürüyor. Ligde 25. şampiyonluğu hedefleyen Cimbom, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası hücum bölgesi için arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fiorentina forması giyen yıldız futbolcuya talip olmuştu. Sarı-kırmızılı ekibe o transferde kötü haber geldi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.09.2024- 21:50