Napoli forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiralayan Galatasaray, milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya gönderdi.

Sarı-kırmızılıların yıldızı Barış Alper Yılmaz, Portekiz ekibine transfer olan takım arkadaşına sosyal medya hesabından veda etti.

Barış Alper, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "İyi zamanda, kötü zamanda; sahada hiçbir zaman beraber mücadele etmeyi ve son ada kadar savaşmayı bırakmadık. Birlikte yaptıklarımızdan gurur duyuyorum ve yeni hikayende seninle gururlanmaya devam edeceğimi biliyorum. Yeni yolculuğunda başarılar kardeşim, yolun hep açık olsun.." ifadelerini kullandı.