Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 yenerek milli araya galibiyetle girdi. Sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz, mücadele sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

24 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle mutluyuz, çok güzel bir galibiyet aldık. Serimiz devam etti, kazanmaya devam etmek istiyoruz. Milli takım arasına moralli girdik. Bugün aç bir Galatasaray vardı. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza armağan olsun." ifadelerini kullandı.