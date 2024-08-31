Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı izle | Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ADS GS maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 4. hafta müsabakası Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak ve müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ADS GS maçı hangi kanalda?

Adana Demirspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın.

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden G.Saray, Süper Lig'e dönüyor. Sarı-kırmızılılar, bugün 4. hafta maçında Adana Demirspor'a konuk olacak. Tek hedef sahadan galibiyetle ayrılarak hem moral kazanmak hem de milli araya galibiyetle girmek. Teknik direktör Okan Buruk, son Young Boys maçının 11'ine göre kadroda mecburi değişiklik yapacak. Sol bekte Berkan olacak.

A. DEMİRSPOR - G.SARAY MAÇI İLK 11'LER

A. Demirspor: Deniz, Semih, Gravillon, Manev, Abdulsamet, Maestro, Tayfun, Bünyamin, Ali Yavuz, Nabil, Abat

Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

ADANA - DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

41'İNCİ MÜCADELE

Abdülkerim, stopere dönecek. Kaan Ayhan da sağ beke geçecek. Jelert yine yedek. Orta alanda ve ileri uçta ise değişiklik yaşanmayacak. İki takım bugün ligde 41'inci kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 40 mücadelenin 22'sini sarı kırmızılılar, 9'unu ise Adana Demirspor kazandı. 9 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray, 1983-84'te 9-2 ile en farklı galibiyetini aldı.

İKİ İSİM ALINMADI

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sakatlığı sebebiyle Adana Demirspor maçında görev yapamayacak. Ayrıca eşi doğum yapacağından dolayı izin alan ve dün İngiltere'ye giden Gabriel Sara da Adana Demirspor maçının kadrosuna alınmadı.