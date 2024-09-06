Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 70 milyon Euro'luk transfer çalımı! Yeni yıldız Barça'dan geliyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Osimhen'i kadrosuna katarak büyük ses getiren Cimbom, gündem yaratacak bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılıların, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan 70 milyon Euro'luk yıldızı kadrosuna katmak için devreye girdiği belirtildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2024- 09:03