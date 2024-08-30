Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı unutmadı ve resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı unutmadı ve resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Icardi yaptığı paylaşıma, "Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. "Zafer" işte o zaman kazanıldı! 30 Ağustos Zafer Bayram kutlu olsun! Tüm Türk ailemin günü kutlu olsun!" notunu düştü.

İŞTE ICARDI'NIN PAYLAŞIMI: