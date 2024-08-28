G.Saray'dan karaborsa bilet iddiaları için açıklama!
Galatasaray'da tarihi operasyon! 8 isim takımdan gönderiliyor
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FİT CHURROS TARİFİ😋
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