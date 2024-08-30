GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech ile yollar ayrılıyor mu? Yıldız oyuncuya sürpriz talip

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech ile yollar ayrılıyor mu? Yıldız oyuncuya sürpriz talip

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında İsviçre ekibi Young Boys'a elenen Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Kadroya katılacak oyuncuların planlaması yapılırken diğer yandan da mevcut oyunculara tranfser teklifleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'e sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...