TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da yabancı krizi! Maliyetleri dudak uçuklattı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da tüm gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Young Boys maçına çevrildi. Sarı-kırmızılıların transfer yapması için Devler Ligi bileti alması ya da takımdan oyuncu göndermesi gerekiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlarında yer almayan 4 futbolcunun, kulübe maliyeti ise dudak uçuklatıyor. İşte tüm detaylar... (aspor.com.tr - Detay Haber / Mehmet Göksel TAŞOVA)

MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.08.2024- 15:13 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024- 15:52