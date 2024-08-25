Galatasaray'dan fırsat transferi! Cimbom sezonun bombasını patlatıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan sarı-kırmızılılar için İngiliz basınında bomba bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray, transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala o yıldız futbolcuyu gündemine aldı. İşte detaylar...

ENES ARSLAN| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.08.2024- 14:19 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024- 14:37