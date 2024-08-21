Young Boys - Galatasaray maçında hem penaltı gem kırmızı kart!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Young Boys'a konuk oldu. İsviçre ekibi mücadelenin 83. dakikasında penaltı kazandı. Topa ceza sahası içerisinde kayarak müdahale yapmak isteyen Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağa eliyle temas etti. VAR'ın devreye girdiği pozisyonda Young Boys penaltı kazanırken, Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart gördü. İşte o pozisyon... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2024- 23:55 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024- 00:00