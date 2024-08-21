G.Saray'a transfer piyangosu! Takımda düşünülmüyordu
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Bu hamle çok konuşulur
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G.Saray'a transfer piyangosu! Takımda düşünülmüyordu G.Saray'a transfer piyangosu! Takımda düşünülmüyordu 11:07
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Bu hamle çok konuşulur G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Bu hamle çok konuşulur 10:23
Fırtına'nın yeni transferi Cham şehre geldi! Fırtına'nın yeni transferi Cham şehre geldi! 09:20
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Galatasaray'dan 2 transfer birden! Galatasaray'dan 2 transfer birden! 23:34
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