Temsilcimiz Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Young Boys ile karşı karşıya geleceği maçın kadrosu açıklandı.
Sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz, hastalığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.
İŞTE G.SARAY'IN YOUNG BOYS MAÇI KADROSU!
✈️ Young Boys maçı kamp kadromuz 👇 #YBvGS #UCL pic.twitter.com/QgN8LLtIAK— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 20, 2024
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
BİLGİLENDİRME: Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre'ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek.