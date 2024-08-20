Temsilcimiz Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Young Boys ile karşı karşıya geleceği maçın kadrosu açıklandı.

Sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz, hastalığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

İŞTE G.SARAY'IN YOUNG BOYS MAÇI KADROSU!

BİLGİLENDİRME: Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre'ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek.