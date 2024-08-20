Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacakları maç öncesi dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI:

Benim görevim saha içinde değil. Ben başkanım, başkanın görevleri arasında ne yapması gerektiği bellidir. Onun için yeşil saha futbolculara ait. Başkanın görevi bu işi yönetmektir.

Ligin kalitesi bence yükseldi. Takımların sezonun ortasına doğru performanslarını en tepeye çıkartmasıyla daha keyifli maçlar izleneceğini düşünüyorum. Bu sene çetin bir lig bizi bekliyor. Avrupa'da çetin maçlar olacak. Her turnuvada takımımız olacak. Biz de Young Boys'u geçip, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız mutlaka. Güzel bir sene bizi bekliyor. Hedefimiz beşinci yıldızı takmak. 2025'te 25'inci şampiyonluğu kazanmak. O hedefe doğru yürüyoruz.

Sezon daha yeni başladı. Ama performansımız her hafta artıyor. Dolayısıyla ligin ortalarına doğru Galatasaray performansını yükselterek devam edecek. Daha güzel bir futbol seyrettirmek amacımız. Bunun için teknik kadromuz, çalışanlarımız, futbolcularımız özellikle son derece güzel bir havamız var şu an takımın içinde. Transferlerden son derece memnunuz. Teknik ekibim son derece memnun. Bundan sonra artık takımın birbirine alışması… Zaten şampiyon kadroyu koruyoruz. O yüzden önümüzdeki günlerde performansı çok daha yukarı çıkmış bir Galatasaray izleyeceğiz. Sezon başında en tepeye ulaşmak mümkün değil. Ama çalışmalarımız Galatasaray'ın performansını yükseltmek yönünde.