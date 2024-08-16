Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk oldu. Mücadelenin 76. dakikasında sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi golü kaydederken; VAR incelemesi sonucu bu gol iptal edildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 76. dakikasında Mauro Icardi skoru 3-1'e getiren golü kaydederken, VAR'dan inceleme tavsiyesi geldi.

Pozisyonu izleyen hakem Direnç Tonusluoğlu, öncesinde Lucas Torreira'nın faul yaptığı gerekçesiyle golü vermedi.

İşte o pozisyon:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

G.SARAY'DAN TEPKİ GELDİ

Sarı-kırmızılılar bu pozisyonla ilgili paylaşım yaptı ve "Icardi'nin golü anlayamadığımız bir nedenden dolayı VAR tarafından iptal ediliyor." ifadelerini kullandı.