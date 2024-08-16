Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 76. dakikasında Mauro Icardi skoru 3-1'e getiren golü kaydederken, VAR'dan inceleme tavsiyesi geldi.
Pozisyonu izleyen hakem Direnç Tonusluoğlu, öncesinde Lucas Torreira'nın faul yaptığı gerekçesiyle golü vermedi.
İşte o pozisyon:
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
G.SARAY'DAN TEPKİ GELDİ
Sarı-kırmızılılar bu pozisyonla ilgili paylaşım yaptı ve "Icardi'nin golü anlayamadığımız bir nedenden dolayı VAR tarafından iptal ediliyor." ifadelerini kullandı.
Icardi'nin golü anlayamadığımız bir nedenden dolayı VAR tarafından iptal ediliyor. https://t.co/uGQho4yTui— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 16, 2024