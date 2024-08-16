Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. "Bu kadar belli olmayan müdahaleye VAR karışıyor. VAR'a çağrılması bence doğru değildi." diyen deneyimli çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu'nun takımda kalmasını istediğini dile getirdi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Konyaspor deplasmanı hiç kolay olmuyor. 3-4-3 ile başlamalarını beklemiyorduk. Onu gördükten sonra biz de o şekilde onları karşıladık. İlk yarı top bizde olsa da rakibimizi kalemize yaklaştırmadık. Ama oradaki oyun hızımız yeterli olmadı.

"HAKEMLER OYUNU HIZLANDIRMALI"

Maçın berabere gitti her bölümde oyun çok yavaşlıyor. Hem ligi kalitesi hem de maçın kalitesi düşüyor. Hakemlerin oyundaki zaman geçirme üzerine eğilmeleri gerekiyor. Oyunu hızlandırmaları gerekiyor.

"BELLİ OLMAYAN MÜDAHALEYE VAR KARIŞIYOR"

Rakibimiz uzun topu ve ikinci topu oynayan iyi bir takım. Onların da iyi bir oyun planı vardı ve doğru şekilde kullandılar. Attığımız gol çok tartışılacak bir gol. Kim kime faul yapıyor belli değil. Bu kadar belli olmayan müdahaleye VAR karışıyor. Çok enteresan. Belki ceza sahasında olsa Torreira'ya penaltı diyebilirsiniz. VAR'a çağrılması bence doğru değildi.

"KEREM KALSIN İSTİYORUM"

Bugün Kerem Aktürkoğlu ile maça başlıyorsam, demek ki onun burada kalmasını istiyorum. O da sahadaki performansıyla bunu destekledi.

"HERKESİN KAFASI KARIŞIK"

Transfer dönemi bittiğinde inanılmaz bir mutluluk oluyor içimde. Herkesin kafası karışık. Gitmek isteyen, kalmak istemeyen, sizin göndermek istediğiniz. Çok zor bir dönem. şimdi hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Zorlu bir maç bekliyor. İnşallah tekrar orada mücadele ederiz.

"ZAHA KONYA'YA GELMEK İSTEMEDİ"

Görüşmeler oluyor ama benim imzalı oyuncularımsa, hepsini kullanmaktan yanayım. Zaha'ya da söyledim, 'Senin burada olman bizi rahatsız etmez, Konya'ya gelebilirsin' dedim. Transfer sürecinde olduğu için Konya'ya gelmek istemedi.

"LİMİT AÇMAMIZ LAZIM"

Bizim transfer yapmamız için limit açmamız lazım. bu limiti açabilirsek transfer yapabiliriz. Şampiyonlar Ligi de limit açmanın bir yolu.