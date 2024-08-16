Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'a Derrick Köhn'den kötü haber geldi.
Alman sol bek, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Futbolcumuz Derrick Köhn, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle T. Konyaspor maçı kadrosundan çıkartılmıştır." ifadelerine yer verildi.
ℹ️ BİLGİLENDİRME: Futbolcumuz Derrick Köhn, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle T. Konyaspor maçı kadrosundan çıkartılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 16, 2024