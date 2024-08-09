Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in yeni sezonun ilk haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor.

Maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

"STADIMIZI ÇOK ÖZLEMİŞİZ"

"Stadımızı çok özlemişiz. Buraya gelince bunu anladık. en son şampiyonluk kutlamasında buradaydık. O an hala aklımızda. Böyle bir statta oyun oynamak çok daha farklı. Geçen hafta Türkiye'nin en kötü stadında oynadık. İyi bir takımız. Sezon başına başlamak her zaman zordur. Çok fazla milli oyuncumuz vardı. Onlar da zamanla takıma adapte oluyorlar."

"PREMIER LİG'DE OYNAMAYA SICAK BAKIYOR"

"Wilfried Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig'e dönmek isteyen bir oyuncu. Oyuncu kendini riske etmek istemiyor. Onunla konuştuk ve kadroda olmamasına karar verdik."

"KAAN'IN SAKATLIĞI VARDI"

"Kaan Ayhan'ın bir sakatlığı vardı. Onu riske etmek istemedik. Elias Jelert de hazır değildi. O da inşallah bir sonraki maçta kadroda olacak."

"SARA TAKIMA YENİ KATILDI"

"Gabriel Sara takıma yeni katıldı. Hem takımı tanıması hem de sezon başı kampını başka takımda geçirdi. Onunla bir toplantı yaptım bugün. Neler istediğimizi konuştuk Maçın devamında onu da kullanacağız."