Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u mağlup eden Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Maça ilk 11'de başlayan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'den sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasının son bölümünde (89. dakika) sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve maç sonrasında yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Davinson Sánchez'in tedavisine başlanmıştır."