Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a gönderme!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Lille ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

61 yaşındaki Portekizli teknik adam, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a flaş bir göndermede bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"G.SARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ SAHAYA GİRMESİNE RAĞMEN...

Çok iyi bildiğim bir şey var ki o da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahaya 4 metre girmesine rağmen kart görmüyor ama ben kart görmeden 1 metre bile giremiyorum sahaya. Bu kesin bir bilgi mesela. Bu tarz ufak detaylar gördüm ve öğrendim ki Türkiye Ligi'ndeki maçlar çok çetin geçiyor. Bize karşı, Galatasaray'a ve Beşiktaş'a karşı oynayan takımlar iyi mücadele ediyor. Zorlu bir lig burası. Başkanımız bana burada her maçın zor geçtiğini söylemişti. Haklıydı. Dün Beşiktaş'ın maçını da izledim. Gerek Sivasspor gerek Samsunspor iyi takımlar.