Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk maçında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Maç sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

"OYUNCULARIMIN İSTEKLERİNDEN MEMNUNUM"

"Oyuncularımın isteklerinden memnunum. İlk yarı gol olsa, farklı maç olurdu. Bugün mucizevi goller olmadı. Bu da saha içerisindeki ve dışındaki insanları 'Gol olmayacak mı?' düşüncesine getiriyor. Üstüne bir de ilk verdiğimiz pozisyon gol oldu."

"G.SARAY'I KARIŞTIRMAK İSTEYEN"

"Galatasaray'ı karıştırmak isteyen çok büyük kesim var! Bu bazen içerden de olabiliyor!"

"BATSHUAYI..."

"Batshuayi'nin son dakika gollerine geçen seneden alışmıştık. Bugün bizim adımıza attığı için sevinçliyiz.