Süper Kupa finalinde ligin son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda süper kupayı kaldırmak için karşı karşıya geliyor. Dev derbiyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Süper Kupa finalinde ligin son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda süper kupayı kaldırmak için karşı karşıya geliyor. Dev derbiyi canlı izlemek isteyenler, maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri araştırmalarını hızlandırdı. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa finali, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.

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GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Kerem A., Icardi.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

Galatasaray - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın....