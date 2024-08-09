Galatasaray için transfer dönemi bitti mi? Dursun Özbek açıkladı!

Galatasaray'da yapılan sponsorluk anlaşmasında başkan Dursun Özbek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek, sarı-kırmızılıların transfer süreci hakkında konuştu.

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Tüm bu kirli algılara karşı gerçekleri konuşmak istiyorum. Sahaya çıkacak olan takımımız birbirinden değerli oyunculardan kurulu, son iki sezonun şampiyonudur. Puan rekoru kıran, istatistiklerde en önde gelen takım. Biz hocamızla birlikte kadroyu koruma kararı aldık. Takımımızın daha güçlü olması için 3 bölge belirledik. Transfer listesinin en üstündeki oyuncuları 3 Ağustos itibarıyla takımımıza dahil etmiş bulunuyoruz. Bunu hep birlikte yaptık. Transfer dönemi bitmesine 1 aydan fazla var. Bu takımla geçen sezonu şampiyon tamamladığımızda hedefimiz Avrupa demiştik, hedefimizde devam ediyoruz. Başaracağımızdan kimsenin endişesi olmasın.

ÖZBEK'TEN, 'KEREM VE KÖHN'E TEKLİFLER VAR MI?' SORUSUNA YANIT:

Galatasaray'ın kadrosu çok değerli bir kadro, bunu herkes biliyor. Teklifler gelebilir. Tekliflerin değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Yeni dönemde fırsat transferleri çıkabilir. Hem Avrupa'ya hem Süper Lig'e hazır vaziyette bekliyoruz. Süreci değerlendirmek gerektiği zaman, Galatasaray'ı yönetenler bu süreci değerlendirmek zorunda olabilirler. Hiç kimse merak etmesin. Geçen sene şampiyon olan kadro aynen devam edecek. İhtiyaç duyulan bölgelere transferleri yaptık.