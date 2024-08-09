Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün sponsorluk anlaşması için basın toplantısı düzenledi.

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Akıl almaz iftira ve yalanlarla saldırıyorlar. Olay sadece bana değil, kulüp çalışanlarıma, yöneticilerime ve oyuncularıma hadsiz iftiralar atılma noktasına geldi. Bugün itibarıyla bu ahlaksızlara hiçbir tolerans gösterilmeyecek. Buradan onlara şöyle sesleniyorum: masanın altından çıkın, saklanmayın.

"AHLAKSIZLARA TOLERANS YOK"

Son dönemde özellikle sosyal medyadan beslenen, kirli bir yapının Galatasarayımız üzerinde oynadığı oyunları görüyoruz. Buradaki amacı sizlerle paylaşmam gerekiyor; tek bir amaç var, o da son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ın önünü kesmeye çalışmak! Galatasaray'ın yapmaya çalıştıklarını başarması halinde arada oluşacak uçurumun kapanması mümkün değil.

"İYİLİK KÖTÜLÜĞÜ YENECEK"

Taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Bizimle aynı hedefin peşindesiniz. Hedefimize inanmaya devam edelim. Zor olacak ama başaracağız. Çünkü bundan önce başardık. İyi insanlar kötülüğe karşı her zaman kazanmıştır, yine de kazanacaktır. Galatasaray, seneye göğsünde 5. yıldızla taraftarlarımızla kucaklaşacak.

"KİRLİ OYUNLARIN AKTÖRLERİ KİMLER?"

Siz gazeteciler kirli oyunlarının farkındasınız. Olayları takip ediyorsunuz. Mesleğiniz gereği bu konuda derinlemesine araştırma yapabiliyorsunuz. Geçtiğimiz sezonlarda da aynı şeylerle uğraştık. Galatasaray'ın hedeflerine bakıldığı zaman, önünü kesmenin bir tek yolu vardır, bu tip oyunlar. Bunlarla başarılı olunmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz sezonlarda da oynandı, bu sene de fazlasıyla deneniyor. Bunlar beyhude. Galatasaray, 500 yılı aşkın bir kültürden doğmuş, bu kadar kökleri derinde olan bir çınardır. Ne bu kirli oyunlar... Galatasaray'ın yükselişine etki edemezler. Önce bunun bilinmesi lazım. Deneye deneye bıkmadılar. Haklı haksız denemeye devam ediyorlar. Beyhude... Beyhude yere devam ediyorlar. Alışkanlıkları var. Bu alışkanlıklara bağlı olarak deneyeceklerdir. Kimse Galatasaray'ın hedefini, yürüyüşünü değiştiremez, bozamaz. Herkesin bunu iyi bilmesi lazım. Galatasaray bir bütündür. Tek yumruk halindeyiz. Ne yaparız da bu birliği bozarız diye beyhude çaba içindeler. Biz sergilediğimiz tek yumruk halini sahada da, her yerde de göstermeye devam edeceğiz.

ÖZBEK'TEN, 'SPORTİF A.Ş. BAŞKANVEKİLİ KİM OLACAK?' SORUSUNA YANIT:

Sportif AŞ, Galatasaray'ın en büyük değeri. Sportif AŞ'de bazı organizasyon değişiklikleri, yeni bazı şeylerin eklenmesi itibarıyla Sportif AŞ'ye hizmet edecek yönetici sayısında artışa gittik. SPK'dan izin almamız gerekiyor. Maksadımız şu; dünyada futbol ekonomisi, futbolun şekli süratle değişim gösteriyor, süratli büyüyen bir ekonomi, kendi içinde değişiklikler peşi sıra geliyor. Bu değişimde Galatasaray'ın öncü olduğu bellidir. Galatasaray'a daha iyi hizmet vermek için, daha yüksek yere taşımak için bir yapı oluşturduk. Bu yapının ihtiyacı olan üye sayısında artışa gittik. Bunu açıklayacağız önümüzdeki günlerde. SPK'dan izin bekliyoruz. Ne yapmak istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Kaç başkanvekili olacağını bu organizasyonla beraber açıklayacağız.

"SÜPER KUPA MAÇI; DERİN YORUMLAR YAPILACAK MAÇ DEĞİLDİ"

Konuşmaktan ziyade yapacağımız işlerle anılmak istiyoruz. Hafta sonu Galatasaray'a yakışmayan bir sonuç oldu. Her gün konuşmak yerine bugün burada sorulara cevap vermenin daha doğru olacağını düşündüm. Arkadaşlarım zaman zaman açıklamalar yaptı. Kulübün en üstü olarak sorularınızı cevaplamak için buradayım. İfade edilen şeylerin bir çoğu Galatasaray'ı yıpratmaya yönelik. Daha sezon başlamadı, bugün oynayacağımız maçla başlayacak. Süper Kupa oynadık, alınan netice Galatasaray'a yakışmadı. Derin yorumlar yapılacak bir maç değildi. Elbette ki üzüldük, herkes bu konuda üzüldü. Yapılan yorumların daha verimli olması için ligin başlamasını bekliyoruz. Yönetim ne camiayı ne oyuncuları yalnız bırakmamıştır. Zamanı gelince konuşuruz. Bugün zamanıdır. Sorularınızı tüm şeffaflığımla yanıtlamaya çalışıyorum. Galatasaray'a yakışmamıştır sonuç. Futbolcularımız da, camia da üzüntüsünü yaşamıştır ama hedefimizden hiçbir sapma olmamıştır. Hedefimiz 5. yıldızı takmaktır.

Şunun bilinmesinde fayda var; Galatasaray, her zaman olduğu gibi tek yumruktur. Camia bir bütündür. Soruyu nereye çekmek istediğinizi, beklediğiniz cevabı anlıyorum ama öyle bir şey yok. Galatasaray bir bütündür. Galatasaray'a saldıranların Galatasaraylı olması mümkün değil. Saldırılar büyük ölçüde dışarıdan gelmektedir. Saldırıları yapanların Galatasaraylı olmadığı kesindir. Bu saldırılar yeni değildir. Geçen sene de vardı, bu sene de var. Demin ifade ettim; beyhude saldırılar. Sezon başlasın, inşallah sezon sonunda bu konuştuklarımızı tekrar hatırlarız.

"PSİKOLOJİK TEDAVİ ONLARA LAZIM"

"Motivasyon konusu tartışma oluyor; futbolcuların mental gücünü artırabilmek adın profesyonel anlamda psikolojik desteğın alınması söz konusu olabilir mi?" sorusu üzerine: Bunun en iyi ölçümü; futbolcularımızı izlemek. İki güzel kamp dönemi geçirdik, ben de ziyaretlerine gittim. Onların davranış biçimlerine dikkat etmek. Birlikteliklerindeki duruşlarını, konuşma tarzlarını yakından izliyoruz. Dediğiniz manada, Galatasaraylı sporcuların böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir görüş yok, böyle bir talep de yok. Ancak, her şeye hazırlıklıyız zaten. Böyle bir eksikliğimiz olduğu zaman sistemimiz hazır. Belki şunu analiz etmek lazım; Galatasaray'a yapılan saldırıların nedenine bakmak lazım. Psikolojik tedavi, onlara lazım. Galatasaray'a ne yaparsanız yapın Türkiye'nin en büyük spor markası. Onun için psikolojik tedavinin hangi tarafa ihtiyaç olduğunu düşünmek lazım."