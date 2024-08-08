Galatasaray evinde Hatayspor'u ağırlıyor!

Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 9. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 8 lig maçından 5'ini (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 16 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle yanıt verdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, sahasında Hatayspor'a puan kaybetmedi.

Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı 4 maçı da kazandı. Galatasaray'ın söz konusu müsabakalarda attığı 10 gole Atakaş Hatayspor 1 golle yanıt verdi.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 4-0, bir kez de 3-0 yendi.

Hatayspor ise 2020-2021 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.