Galatasaray evinde Hatayspor'u ağırlıyor!

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G.Saray'da ayrılık şoku! Eski takımına gidiyor
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
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