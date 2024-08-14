TRANSFER HABERİ | Casemiro için transfer kararı verildi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

TRANSFER HABERİ | Casemiro için transfer kararı verildi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Son dakika transfer haberi: Kıran kırana geçen sezonun ardından Fenerbahçe ile Galatasaray yeni sezonda şampiyon olmak istiyor. İlk maçlarını kazanan iki İstanbul devi, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray, Casemiro'yu kadrosuna katmak isterken, transfer için karar verildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)

MAHMUD ÇAPUTLU| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.08.2024- 15:18 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024- 15:20