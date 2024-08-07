TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sürpriz sol bek harekatı! İşte önerilecek bonservis
Devre arasında transfer edilen Derrick Köhn'ün Almanya ve Rusya'dan taliplerinin çıkması ve Süper Kupa'da istenen performansı gösterememesi sonrası Galatasaray, bu bölge için arayışlarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin gündemine sürpriz bir isim girerken, önerilecek bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 07.08.2024- 06:40