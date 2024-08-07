Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sürpriz sol bek harekatı! İşte önerilecek bonservis

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sürpriz sol bek harekatı! İşte önerilecek bonservis Devre arasında transfer edilen Derrick Köhn'ün Almanya ve Rusya'dan taliplerinin çıkması ve Süper Kupa'da istenen performansı gösterememesi sonrası Galatasaray, bu bölge için arayışlarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin gündemine sürpriz bir isim girerken, önerilecek bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.08.2024- 06:40









ABONE OL

Beşiktaş derbisinde aksayan ve teknik direktör Okan Buruk'un taleplerini karşılayamayan Derrick Köhn'ün biletini kesen sarı-kırmızılılar, bu bölgeye takviye yapmak için kolları sıvadı.





Gündeme gelen isimler Rangers'tan Rıdvan Yılmaz ile Malmö forması giyen Mathias Lövik'ti...



