Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçla başlayacak son şampiyon Galatasaray, bu kulvarda en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 66 sezonda Fenerbahçe ile 134 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti Beşiktaş'ı 50 defa yenerek alan Galatasaray, en çok golü de 165 kez ile yine siyah-beyazlıların ağlarına gönderdi.

En fazla golü (163) Fenerbahçe'den yiyen sarı-kırmızılılar, en fazla yenilgiyi de (53) yine sarı-lacivertliler karşısında yaşadı.

SARI-KIRMIZILILAR, LİGDE İLK KEZ EYÜPSPOR VE BODRUM FK İLE KARŞILAŞACAK

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk defa ikas Eyüpspor ve Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Eyüpspor'la 14 ve 33. haftada, Bodrum FK ile de 13 ve 32. haftada maç yapacak.

BU SEZONKİ RAKİPLERİYLE MAÇLARI

Galatasaray'ın, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

Takımlar

O

G

B

M

A

Y

Fenerbahçe

134

37

44

53

130

163

Beşiktaş

132

50

43

39

165

137

Trabzonspor

102

45

25

32

136

116

Samsunspor

62

41

14

7

133

46

Göztepe

60

35

13

12

95

44

Kayserispor

56

34

17

5

122

44

Antalyaspor

56

35

14

7

108

46

Konyaspor

46

33

8

5

89

31

Çaykur Rizespor

44

30

7

7

106

47

Kasımpaşa

40

26

7

7

80

42

Adana Demirspor

40

23

8

9

67

32

Sivasspor

36

22

7

7

79

46

İstanbul Başakşehir

32

17

9

6

57

37

Alanyaspor

16

9

3

4

38

18

Gaziantep

10

8

1

1

23

10

Hatayspor

8

5

-

3

16

10