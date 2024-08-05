Transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Galatasaray, orta saha bölgesine Norwich City'den Gabriel Sara'yı dahil etti.
Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı futbolcu için İngiliz ekibine 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Ayrıca 25 yaşındaki yıldız isimle 5 yıllık sözleşme imzalanırken, Sara senelik 2.750 milyon Euro kazanacak.
Gabriel Sara, Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçti.
İŞTE YAPILAN PAYLAŞIM:
💊 Yeni transferimiz Gabriel Sara, sponsor hastanemiz @MedicanaSaglik'ta sağlık kontrolünden geçti! ✅ pic.twitter.com/VD11DzuBOE— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 5, 2024