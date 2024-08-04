Galatasaray Gabriel Sara'yı açıkladı! Maliyeti belli oldu

Süper Kupa'da ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha rotasyonunu Gabriel Sara ile güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı yıldızın maliyetini açıkladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Süper Kupa'da ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha rotasyonunu Gabriel Sara ile güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı yıldızın maliyetini açıkladı.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Gabriel Davi Gomes Sara ve kulübü Norwich City Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.750.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.