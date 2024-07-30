TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Portekizli orta saha! Görüşmeler başlıyor

Ezeli rakibi Beşiktaş ile oynayacağı Süper Kupa Finali öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, diğer yandan transfer harekatına devam ediyor. Kadrosuna önemli isimleri takviye etmeyi planlayan sarı-kırmızılı ekip, orta saha rotasyonunu kuvvetlendirmeyi hedefliyor. Cimbom, Portekizli yıldız için kulübü Benfica ile masaya oturacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2024- 06:40