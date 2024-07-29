GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Orta saha operasyonunda müjde! Conte'nin gözüne giremedi

Sağ bek harekatını Jelert takviyesiyle tamamlayan Galatasaray'da rota orta sahaya çevrildi. Transfer listesinde birçok ismi bulunduran sarı-kırmızılı ekip kolları sıvamıştı. Çalışmalarını sürdüren Cimbom, sürpriz bir yıldızı gündemine aldı. Yönetim, Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte'nin gözüne giremeyen yıldız isim için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.07.2024- 18:41