GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'a Hollandalı Dinamo! Championship'ten gelecek
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Oynadığı son hazırlık maçında İtalya ekibi Parma'ya 2-0 yenilen sarı-lacivetliler, orta saha transferinde düğmeye bastı. Yeni sezonda daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Cimbom, orta saha transferinde Hollandalı dinamoya kancayı taktı. İşte ayrıntılar...
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Yayın Tarihi: 28.07.2024- 10:13 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024- 10:25