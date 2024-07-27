Galatasaray'da, yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı ekip, İtalya temsilcisi Parma ile Raiffeisen Arena'da karşılaştı. Mücadeleyi Cimbom, 2-0 kaybetti.

Parma'nın gollerini 42. dakikada Hernani ile 70. dakikada Dennis Man kaydetti.