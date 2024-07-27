Galatasaray 0-2 Parma (MAÇ SONUCU-ÖZET) G.Saray'dan tatsız prova!
Son dakika spor haberi: Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında Parma ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 2-0 kaybetti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.07.2024- 23:06 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024- 23:06
Galatasaray'da, yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı ekip, İtalya temsilcisi Parma ile Raiffeisen Arena'da karşılaştı. Mücadeleyi Cimbom, 2-0 kaybetti.
Parma'nın gollerini 42. dakikada Hernani ile 70. dakikada Dennis Man kaydetti.
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