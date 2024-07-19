TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Scott McTominay inadı! Manchester United'ın talebi belli oldu
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Lucas Torreira'nın yanına takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların gündemindeki isim Scott McTominay. Yıldız isimle uzun zamandır temaslarına devam eden Cimbom, İskoç oyuncuda ısrarcı. Manchester United'ın talepleri ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
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Yayın Tarihi: 19.07.2024- 11:17