Transferin nasıl gittiğini dışarıya söylüyorsa zaten bir yanlış yapmış oluruz. O yüzden transfer konusunun bence biraz daha gizli kalması gerekiyor; ama bizde çok açık bir şekilde her şey ilerliyor. Türkiye'de özellikle. Bakıyorsunuz herkes her şeyi biliyor.

Burada istediğimiz mevkiler, belli görüştüğümüz oyuncular var. En kısa zamanda tabii ki bu mevkileri değerlendireceğiz. Kampa katmaya çalışacağız. Bizim için bir gizliliği olmayan bir şey zaten. Bazen biz sizden okuyoruz, bakıyoruz sosyal medyada çıkmış. Ondan sonra gerçek oluyor. O yüzden biraz daha gizli gitmesi gerekiyor.