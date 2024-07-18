Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Trencin'i 4-1 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu ve "Transferle ilgili biraz daha gizli kalması gerekiyor. Doue adaylardan biri, 1-2 tane daha görüştüğümüz isim var. Orta sahaya bir tane daha kalitemizi arttıracak nokta atışı oyuncu almak istiyoruz." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Hazırlık maçında Trencin'i 4-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Bütün oyunculara şans verdik. Kampın amacı oyunculara iyi bir yükleme yapmaktı. Maç ve antrenman performansı olarak oyuncuları çok iyi hazırladığımızı düşünüyorum. İkinci kampa daha diri bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Bugünkü maçta oyuncuların istekleri, konsantrasyonları yerindeydi. Kazanmak önemli değil önemli olan bu isteği gösterebilmek. Çok kısa bir zamandır, yaklaşık 15 gündür çalışıyoruz. Bir sonraki maçta tempo olarak daha üste çıkacağız. Milli oyuncularımız dönüyor. Bu bize avantaj olacak.

BURUK'TAN NEŞTER MESAJI

Hakim Ziyech ve Zaha çok isteklilerdi. Icardi çok istekli. Bir sonraki maçta kullanacağız. Bizim açımızdan iyi bir kamp oldu. Sakatlık yok. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Kadro yapısı olarak oyuncularımız ilgili, bir sonraki kampa bu kadar kalabalık gelmeyeceğiz.

Mertens gerçekten çok klas bir gol attı. Oyun içerisinde çok istekli. Antrenmanlarda istekli. Yaşa çok inanan bir insan değilim. Bu anlamda Dries bunu net bir şekilde gösteriyor. Michy aynı şekilde yavaş yavaş takıma uyum sağlıyor. Bu maçta tempo ve istek olarak, taktiksel olarak iyi geçti. Daha iyi duruma geldiğinde bence çok daha iyisini verecekler.

"DOUE ADAYLARDAN BİRİ"

Transfer çalışması biraz daha özel bir şey. Transferle ilgili biraz daha gizli kalması gerekiyor. Ama bizde çok açık bir şekilde işliyor. İstediğimiz oyuncular belli. Görüştüğümüz isimler var. En kısa zamanda kampa katmaya çalışacağız. Ama dediğim gibi gizli kalmıyor. O yüzden biraz daha gizli gitmesi gerekiyor. Bir sağ bek, Duoe adaylardan biri, 1-2 tane daha görüştüğümüz aday var. Bir transfer bitti demeden söylemek doğru gelmiyor.

"ORTA SAHAYA NOKTA ATIŞI TRANSFER İSTİYORUZ"

Orta sahaya bir tane daha kalitemizi arttıracak nokta atışı oyuncu almak istiyoruz. Bütçemiz çok önemli. Önemli bir bütçe ayrıldı. Yönetimin en büyük fedakarlığı yapacaklarını biliyoruz. Piyasa çok yüksek. Genel olarak bu sene Arabistan daha başlamadı ama fiyatlar daha önceye göre iki katına ulaştı. Bu dönemde transferler daha zor oluyor. İnşallah iki oyuncu da biter.

YABANCI SINIRI SÖZLERİ

Her zaman özgürlükten yanayım. İyi oyuncular zaten oynuyor. Türk oyuncu zaten iyiyse oynar. Yabancı iyiyse o oynar. Türk-yabancı diye ayırmak istemiyorum. Sorunumuz net bir şekilde, biz oyuncu yetiştiremiyoruz, oynama alanı veremiyoruz. Temelden bir yapılanma bence daha sağlıklı olacak. Ana sorunumuz yabancı değil. Sorun yabancı değil, yatırımlarımız.