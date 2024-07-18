2024-2025 sezonu için Avusturya'da kampa giren Galatasaray, burada Trencin ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Cimbom 4-1 kazandı.
G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Derrick Köhn, 22'de Hakim Ziyech, 48. dakikada Dries Mertens ve 57'de ise Michy Batshuayi kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 82. dakikada Emmanuel Uchegbu'dan geldi.
BATSHUAYI'DEN 1 GOL 1 ASİST!
Sarı-kırmızılıların yeni transferi Michy Batshuayi, mücadeleyi 1 gol - 1 asistle bitirdi ve bu formayla ilk golünü kaydetti.
Bu sonucun ardından Cimbom, 3. hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı. Aslan sırasıyla LASK Linz'e 3-2 ve Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 mağlup olmuştu.
G.Saray'ın hazırlık maçı programları:
24 Temmuz Çarşamba: G.Saray - Lecce / 20:30
27 Temmuz Cumartesi: G.Saray - Parma / 20:30
İŞTE MAÇTAKİ GOLLER
? Karşılaşmanın 7. dakikasında #Galatasaray, Derrick Köhn'ün golü ile 1-0 öne geçti!#DSmart #DSmartGO #SporSmart pic.twitter.com/lw9UOnRs1U— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 18, 2024
?? Galatasaray Hakim Ziyech ile farkı 2'ye çıkardı! #DSmart #DSmartGO #SporSmart pic.twitter.com/18efzv0Q0y— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 18, 2024
? 47. dakikada Dries Mertens, jeneriklik bir gole imza attı! #DSmart #DSmartGO #SporSmart #Galatasaray pic.twitter.com/3QgkaK3OWp— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 18, 2024
?? Michy Batshuayi, #Galatasaray formasıyla ilk golüne imza attı!#DSmart #DSmartGO #SporSmart pic.twitter.com/6qBbaVkBMa— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 18, 2024
?? Uchegbu, 82. dakikada skoru 4-1'e getirdi!#DSmart #DSmartGO #SporSmart pic.twitter.com/GyGVbrKSc7— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 18, 2024