Galatasaray 4-1 Trencin (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Saray'dan dört dörtlük prova! Batshuayi açılışı yaptı

Önümüzdeki sezon için Avusturya'da çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Trencin ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-1 kazanarak moral depoladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

2024-2025 sezonu için Avusturya'da kampa giren Galatasaray, burada Trencin ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Cimbom 4-1 kazandı.

G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Derrick Köhn, 22'de Hakim Ziyech, 48. dakikada Dries Mertens ve 57'de ise Michy Batshuayi kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 82. dakikada Emmanuel Uchegbu'dan geldi.

BATSHUAYI'DEN 1 GOL 1 ASİST!

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Michy Batshuayi, mücadeleyi 1 gol - 1 asistle bitirdi ve bu formayla ilk golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından Cimbom, 3. hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı. Aslan sırasıyla LASK Linz'e 3-2 ve Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 mağlup olmuştu.

G.Saray'ın hazırlık maçı programları:

24 Temmuz Çarşamba: G.Saray - Lecce / 20:30

27 Temmuz Cumartesi: G.Saray - Parma / 20:30

İŞTE MAÇTAKİ GOLLER