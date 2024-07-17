Galatasaray, Avusturya kampının üçüncü hazırlık maçında 18 Temmuz Perşembe günü Slovakya ekibi Trencin ile karşılaşacak.

Sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, buradaki üçüncü hazırlık maçına Slovakya takımı Trencin karşısında çıkacak. Galatasaray - Trencim müsabakası yarın TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak. Müsabaka D-Smart ve D-Smart GO'da canlı olarak yayınlanacak.

Aslan, ilk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2, ikinci hazırlık mücadelesinde de Fortuna Düsseldorf'a 5-2 mağlup oldu.