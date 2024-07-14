Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar devre arasında sol bek bölgesini Hannover'den Derrick Köhn ile güçlendirirken; İtalyan basını oyuncuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, bu ünvanını gelecek yıl da devam ettirmek ve zirvedeki yerini korumak istiyor.