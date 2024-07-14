GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Derrick Köhn İtalya yolcusu! 2 talip birden
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar devre arasında sol bek bölgesini Hannover'den Derrick Köhn ile güçlendirirken; İtalyan basını oyuncuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 14.07.2024- 18:25