GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz'a dudak uçuklatan teklif! Alman devi kapıyı çalacak

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da istikrarın adı olan Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'te de milli takımımızda adından söz ettiren isimlerden biri oldu. 24 yaşındaki yıldız piyasasını artırırken, Alman devi dudak uçuklatan teklifle Cimbom'un kapısını çalacak. İşte yapılan teklif ve o takım... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2024- 06:40